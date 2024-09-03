



Хейли: нужно относиться к ХАМАСу как к террористам, а не давить на Израиль

Член Республиканской партии и бывшая постпред США в ООН Никки Хейли раскритиковала президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.



Таким образом она прокомментировала казнь ХАМАСом шестерых заложников.



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"Американский гражданин Херш Гольдберг-Полин был казнен в Газе. Семь американцев до сих пор удерживаются в плену у тех же террористов, которые убили Херша. Это немыслимо", - сказала она.



По словам Хейли, Америка должна потребовать от ХАМАСа немедленного освобождения похищенных.



"Харрис и Байден должны признать, что ХАМАС является террористической организацией, и относиться к ним как к таковым, а не оказывать давление на Израиль", - добавила она.