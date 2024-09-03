



Схвачен один из лидеров ИГИЛ

Американские военные вместе с Сирийскими демократическими силами схватили одного из лидеров террористической организации ИГИЛ.



По данным CENTCOM, речь идет о Халеде Ахмеде аль-Дандале.



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Уточняется, что он помогал боевикам после побега из тюрьмы в Ракке.



"29 августа пятеро задержанных иностранных боевиков ИГИЛ (двое россиян, двое афганцев и один ливиец) сбежали из следственного изолятора в Ракке. SDF поймали двух беглецов: имама Абдулвахеда Ахвана (россиянин) и Мухаммада Ноха Мухаммада (ливиец). Продолжаются поиски троих, которые остаются на свободе: Тимора Талбркена Абдаша (россиянин), Шуаба Мухаммада Аль-Абдли и Атала Халеда Зара (оба афганцы)", - сказано в сообщении.



Уточняется, что основной целью ИГИЛ остается освобождение своих боевиков, которые находятся под стражей, для последующего возрождения террористической организации.