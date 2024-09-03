Суарес не смог сдержать слез, говоря об уходе из сборной Уругвая
Знаменитый футболист Луис Суарес сообщил о завершении карьеры в сборной Уругвая.
Он не смог сдержать слез, когда поделился этой новостью во время пресс-конференции.
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Форвард завершает карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории Уругвая. На его счету в 142 матчах было 69 забитых мячей. За сборную он выступал с 2007 года.
😞 “𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧”— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024
Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0