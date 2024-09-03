



Суарес не смог сдержать слез, говоря об уходе из сборной Уругвая

Знаменитый футболист Луис Суарес сообщил о завершении карьеры в сборной Уругвая.



Он не смог сдержать слез, когда поделился этой новостью во время пресс-конференции.



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Форвард завершает карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории Уругвая. На его счету в 142 матчах было 69 забитых мячей. За сборную он выступал с 2007 года.