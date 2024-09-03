



В Турции объявили о задержании "агента Моссада"

В Турции на прошлой неделе задержали мужчину по подозрению в связях с Моссадом.



Подозреваемый из Косово задержан 30 августа в ходе операции турецкой разведки и Антитеррористического отдела полиции Стамбула.



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По словам источников, задержан Лиридин Реджепи, который якобы был "финансистом Моссада".



Утверждается, будто мужчина управлял "финансовой сетью" Моссада в Турции, отправляя деньги информаторам, которые вели съемку с помощью беспилотников, а также проводили "психологическую войну" против палестинских политиков и собирали данные о ситуации в Сирии. Разведка следила за Реджепи с момента его прибытия в Турцию 25 августа.