Новости » Происшествия
В Турции объявили о задержании "агента Моссада"
03.09.2024 12:30 Алина Груднева

В Турции объявили о задержании "агента Моссада"

В Турции на прошлой неделе задержали мужчину по подозрению в связях с Моссадом.

Подозреваемый из Косово задержан 30 августа в ходе операции турецкой разведки и Антитеррористического отдела полиции Стамбула.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам источников, задержан Лиридин Реджепи, который якобы был "финансистом Моссада". 

Утверждается, будто мужчина  управлял "финансовой сетью" Моссада в Турции, отправляя деньги информаторам, которые вели съемку с помощью беспилотников, а также проводили "психологическую войну" против палестинских политиков и собирали данные о ситуации в Сирии.  Разведка следила за Реджепи с момента его прибытия в Турцию 25 августа. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы