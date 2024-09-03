



В Эр-Рияде опровергли сообщение об атаке на танкер

Саудовская Аравия опровергла сообщение о том, что йеменские хуситы атаковали ее нефтяной танкер в Красном море.



Соответствующее опровержение озвучили в Саудовской национальной судоходной компании.



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Уточняется, что танкер MV AMJAD не подвергся нападению хуситов. Он продолжает движение к запланированному месту назначения.



В Эр-Рияде пояснили, что судно проходило рядом с атакованным панамским танкером MV BLUE LAGOON I.