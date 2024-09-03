Новости » Происшествия
В Эр-Рияде опровергли сообщение об атаке на танкер
03.09.2024 11:52 Алина Груднева

В Эр-Рияде опровергли сообщение об атаке на танкер

Саудовская Аравия опровергла сообщение о том, что йеменские хуситы атаковали ее нефтяной танкер в Красном море.
 
Соответствующее опровержение озвучили в Саудовской национальной судоходной компании.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что танкер MV AMJAD не подвергся нападению хуситов. Он продолжает движение к запланированному месту назначения. 

В Эр-Рияде пояснили, что судно проходило рядом с атакованным панамским танкером MV BLUE LAGOON I. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы