



Instagram прослушивает пользователей, - СМИ

Популярная социальная сеть Instagram прослушивает каждого пользователя.



Об этом сообщает портал 404 Media со ссылкой на источник в медиагиганте Cox Media Group.



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Уточняется, что все звуки записываются через микрофон смартфона. После этого данные передаются экспертам по рекламе в Google, Amazon и других компаниях.



Из-за такой "прослушки" пользователи постоянно сталкиваются с контекстной рекламой.