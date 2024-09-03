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Instagram прослушивает пользователей, - СМИ
03.09.2024 12:37 Алина Груднева

Instagram прослушивает пользователей, - СМИ

Популярная социальная сеть Instagram прослушивает каждого пользователя.

Об этом сообщает портал 404 Media со ссылкой на источник в медиагиганте Cox Media Group.

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Уточняется, что все звуки записываются через микрофон смартфона. После этого данные передаются экспертам по рекламе в Google, Amazon и других компаниях.

Из-за такой "прослушки" пользователи постоянно сталкиваются с контекстной рекламой.

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