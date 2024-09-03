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Отменено решение СК РФ об отказе возбуждать дело о смерти Навального
03.09.2024 14:27 Алина Груднева

Отменено решение СК РФ об отказе возбуждать дело о смерти Навального

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа отменила решение СК РФ, который отказался возбуждать дело о смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального. 

Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.

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Он пояснил, что признание решения СК РФ незаконным далеко не означает, что уголовное дело в России все же возбудят.

"Это значит, что продолжится проверка. Будут думать, как по-другому представить убийство Алексея Навального. Или будут бесконечно долго проводить эту "проверку", - пояснил Жданов.

Материалы дела были отправлены в отдел по расследованию особо важных дел.

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