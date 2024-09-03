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Участницу Олимпиады из Уганды поджег ее бойфренд
03.09.2024 16:01 MIGnews.com

Участницу Олимпиады из Уганды поджег ее бойфренд

Полиция сообщила, что спортсменка из Уганды, проживающая в Кении, была подожжена своим бойфрендом и сейчас проходит лечение от ожогов 75% тела.

Ребекка Чептегей, бегунья на длинные дистанции, занявшая 44-е место в марафоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже , подверглась нападению в своем доме в западном округе Транс-Нзоя в Кении.

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Командир полиции Транс-Нзоиа Джеремайя оле Косиом заявил, что бойфренд Чептегеи, Диксон Ндиема, купил канистру бензина, вылил ее на нее и поджег во время ссоры.

Ндима также получил ожоги, и оба проходят специализированное лечение в учебно-консультативной больнице имени Мои в городе Элдорет.
 

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