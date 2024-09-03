Новости » Происшествия
В РФ подростков активно готовят к войне, - британская разведка
03.09.2024 13:27 Алина Груднева

В РФ подростков активно готовят к войне, - британская разведка

По всей России подростков в возрасте от 15 до 18 лет активно готовят к войне.

По данным британской разведки, новый модуль военной подготовки детей получил название "Основы безопасности и обороны Отечества".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В течение 68-часового курса охватываются такие темы, как общевойсковый бой и знакомство со стрелковым оружием. 

"Цель - формирование ценностей, приобретение знаний и навыков, которые обеспечивают готовность к выполнению конституционной обязанности по защите государства", - сказано в сообщении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы