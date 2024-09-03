



В РФ подростков активно готовят к войне, - британская разведка

По всей России подростков в возрасте от 15 до 18 лет активно готовят к войне.



По данным британской разведки, новый модуль военной подготовки детей получил название "Основы безопасности и обороны Отечества".



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В течение 68-часового курса охватываются такие темы, как общевойсковый бой и знакомство со стрелковым оружием.



"Цель - формирование ценностей, приобретение знаний и навыков, которые обеспечивают готовность к выполнению конституционной обязанности по защите государства", - сказано в сообщении.