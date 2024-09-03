



На Филиппины обрушился смертоносный тропический шторм

На Филиппины обрушился мощный тропический шторм Яги, из-за которого погибли как минимум 13 человек.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Шторм сформировался в Филиппинском море 2 сентября, после чего обрушился на провинцию Аурора. В городе пропал свет.



Стихия после этого пересекла остров Лусон. Кроме проливных дождей и сильных порывов ветра, также сошли оползни. Пропавшими без вести до сих пор считаются четыре человека.