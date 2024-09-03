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ВОЗ: вакцинация от полиомиелита в Газе проходит лучше, чем ожидалось
03.09.2024 12:45 Алина Груднева

ВОЗ: вакцинация от полиомиелита в Газе проходит лучше, чем ожидалось

Операция по вакцинации от полиомиелита в Газе продвигается гораздо лучше, чем ожидалось.

Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Ричард Пайперкорн.

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"Пока что дела идут хорошо. Гуманитарное прекращение огня действует. На кампанию вакцинации у нас осталось 10 дней", - отметил он.

По его словам, операция ВОЗ продвигается полным ходом, цели даже были перевыполнены. За два дня вакцинированы более 161 тысячи детей в возрасте до 10 лет в центре Газы, а ожидалось 150 тысяч.

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