



ВОЗ: вакцинация от полиомиелита в Газе проходит лучше, чем ожидалось

Операция по вакцинации от полиомиелита в Газе продвигается гораздо лучше, чем ожидалось.



Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Ричард Пайперкорн.



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"Пока что дела идут хорошо. Гуманитарное прекращение огня действует. На кампанию вакцинации у нас осталось 10 дней", - отметил он.



По его словам, операция ВОЗ продвигается полным ходом, цели даже были перевыполнены. За два дня вакцинированы более 161 тысячи детей в возрасте до 10 лет в центре Газы, а ожидалось 150 тысяч.