Эрдоган собрался в Россию на саммит БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани.
По данным агентства "Интерфакс", информацию об этом подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.
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"Предложение турецкой стороне было передано, Эрдоган его принял", - сообщил он.
За день до этого стало известно, что Турция официально подала заявку, чтобы вступить в БРИКС. Саммит состоится в период с 22 по 24 октября.