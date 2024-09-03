



Эрдоган собрался в Россию на саммит БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани.



По данным агентства "Интерфакс", информацию об этом подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.



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"Предложение турецкой стороне было передано, Эрдоган его принял", - сообщил он.



За день до этого стало известно, что Турция официально подала заявку, чтобы вступить в БРИКС. Саммит состоится в период с 22 по 24 октября.