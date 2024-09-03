



В Израиле впервые удалили поджелудочную при помощи робота

В Медицинском центре Галилеи в Нагарии впервые в Израиле использовали робота для полного удаления поджелудочной железы у пациента.



"Использование робота позволяет проводить операции без вскрытия брюшной полости. Робот расширяет возможности хирурга, позволяя ему добиться максимальной точности, уменьшить количество осложнений и ускорить выздоровление пациента", — пояснил заведующий отделением хирургии доктор Эли Какиашвили.



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У 78-летнего пациента были диагностированы множественные кистозные опухоли поджелудочной железы. При отсутствии лечения такая опухоль может перерасти в злокачественную.



Сложная операция включала удаление всех четырех частей двенадцатиперстной кишки, селезенки, части желудка, внепеченочных желчных протоков и желчного пузыря. Процедура длилась около семи часов. По словам врачей, она прошла успешно.