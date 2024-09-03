



Ученые нашли нового виновника развития болезни Альцгеймера

Иммунная защита головного мозга благодаря спинномозговой жидкости с возрастом становится нерегулируемой, что приводит к когнитивным нарушениям, таким как болезнь Альцгеймера.



По данным журнала Glamour, к такому выводу пришли ученые в ходе нового исследования.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Этот иммунный резервуар потенциально может быть использован для лечения воспаления мозга или использоваться в качестве диагностики для определения уровня воспаления мозга у людей с деменцией", - пояснили исследователи.



Ученые в ходе исследования профилировали 59 иммунных систем у испытуемых из разной возрастной категории. Они взяли спинномозговую жидкость и выделили иммунные клетки.



"Иммунные клетки у пожилых людей выглядят немного сердитыми. Мы думаем, что этот гнев может сделать эти клетки менее функциональными, что приведет к дисрегуляции иммунной системы мозга", - выяснили ученые.