



Илон Маск: во Франции сгорела церковь, пережившая две мировых войны





Илон Маск перепостил твит, в котором пишут о пожаре в церкви во Франции.



Маск задается вопросом: "А это точно поджог?"



Автор поста пишет: “Еще одна церковь во Франции охвачена пламенем.



Is this definitely arson? https://t.co/QSzNGKfk3h — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024

Эта церковь построена в 1854 году и пережила две мировые войны.Почему это все время происходит?SHARE - СМИ не покажут вам этого”.В понедельник, 2 сентября, рано утром в исторической церкви на севере Франции произошел сильный пожар, в результате которого обрушилась колокольня, сообщили власти.Примерно в 4:30 утра в церкви Непорочного Зачатия в северном городе Сент-Омер вспыхнул пожар.Благодаря усилиям 90 пожарных огонь был ликвидирован к утру понедельника, но шпиль церкви обрушился, сообщил агентству AFP представитель префектуры. Никто не пострадал, но около 50 жителей, проживающих поблизости, были эвакуированы в качестве меры предосторожности, сообщили власти.