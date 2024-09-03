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Илон Маск: во Франции сгорела церковь, пережившая две мировых войны
03.09.2024 13:08 Аркадий Бочаровский

Илон Маск: во Франции сгорела церковь, пережившая две мировых войны



Илон Маск перепостил твит, в котором пишут о пожаре в церкви во Франции.

Маск задается вопросом: "А это точно поджог?"

Автор поста пишет: “Еще одна церковь во Франции охвачена пламенем.
 

Эта церковь построена в 1854 году и пережила две мировые войны. 

Почему это все время происходит?

SHARE - СМИ не покажут вам этого”.

В понедельник, 2 сентября, рано утром в исторической церкви на севере Франции произошел сильный пожар, в результате которого обрушилась колокольня, сообщили власти.

Примерно в 4:30 утра в церкви Непорочного Зачатия в северном городе Сент-Омер вспыхнул пожар.

Благодаря усилиям 90 пожарных огонь был ликвидирован к утру понедельника, но шпиль церкви обрушился, сообщил агентству AFP представитель префектуры. Никто не пострадал, но около 50 жителей, проживающих поблизости, были эвакуированы в качестве меры предосторожности, сообщили власти.
 

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