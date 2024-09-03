Илон Маск: во Франции сгорела церковь, пережившая две мировых войны
Илон Маск перепостил твит, в котором пишут о пожаре в церкви во Франции.
Маск задается вопросом: "А это точно поджог?"
Автор поста пишет: “Еще одна церковь во Франции охвачена пламенем.
Эта церковь построена в 1854 году и пережила две мировые войны.
Is this definitely arson? https://t.co/QSzNGKfk3h— Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024
Почему это все время происходит?
SHARE - СМИ не покажут вам этого”.
В понедельник, 2 сентября, рано утром в исторической церкви на севере Франции произошел сильный пожар, в результате которого обрушилась колокольня, сообщили власти.
Примерно в 4:30 утра в церкви Непорочного Зачатия в северном городе Сент-Омер вспыхнул пожар.
Благодаря усилиям 90 пожарных огонь был ликвидирован к утру понедельника, но шпиль церкви обрушился, сообщил агентству AFP представитель префектуры. Никто не пострадал, но около 50 жителей, проживающих поблизости, были эвакуированы в качестве меры предосторожности, сообщили власти.