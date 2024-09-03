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Что осталось от сгоревшей нефтебазы в Пролетарске Ростовской области
03.09.2024 14:05 Алина Груднева

Что осталось от сгоревшей нефтебазы в Пролетарске Ростовской области

Полыхавшая после атаки дронов в течение 16 дней нефтебаза в Пролетарске Ростовской области практически полностью уничтожена.

Соответствующий спутниковый снимок показало издание "Радио Свобода".

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Снимок сделала компания Planet Labs 2 сентября, когда было потушено открытое горение. 

Свыше 30 резервуаров повреждены в результате пожара. Уточняется, что каждый из них вмещает 500 кубических метров топлива.


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