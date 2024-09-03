



Путина приветствовали в Монголии, несмотря на ордер МУС

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию. Это его первый визит в страну-член Международного уголовного суда (МУС) с тех пор, как в прошлом году был выдан ордер на его арест.



Во вторник, 3 сентября его приветствовал лидер Монголии на пышной церемонии в столице азиатской страны Улан-Баторе.



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Российский лидер разыскивается судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей.



Представитель Кремля заявил, что не обеспокоен возможным арестом Путина во время визита.

