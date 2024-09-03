Новости » Политика
Путина приветствовали в Монголии, несмотря на ордер МУС
03.09.2024 15:46 MIGnews.com

Путина приветствовали в Монголии, несмотря на ордер МУС

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию. Это его первый визит в страну-член Международного уголовного суда (МУС) с тех пор, как в прошлом году был выдан ордер на его арест.

Во вторник, 3 сентября его приветствовал лидер Монголии на пышной церемонии в столице азиатской страны Улан-Баторе.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Российский лидер разыскивается судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

Представитель Кремля заявил, что не обеспокоен возможным арестом Путина во время визита.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы