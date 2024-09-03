



На журналиста Гордона готовили покушение

На известного украинского журналиста Дмитрия Гордона готовили покушение.



По данным Службы безопасности Украины, в Киеве разоблачена агентурная сеть элитного подразделения ФСБ, деятельность которой координировал экс-народный депутат от "Партии регионов".



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Агенты планировали осуществить серию подрывов на железной дороге. Одной из целей были пути в Киевской области, которые используются Вооруженными силами для переправки техники и личного состава. Также по заказу ФСБ преступники собирали информацию о месте жительства, посещениях, графиках и круге общения определенных украинских деятелей.



"Все это - с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон", - сообщили в СБУ.



Задержаны четыре агента, среди которых оказался бывший депутат. Им сообщено о подозрении по ст.111 (государственная измена); ст.113 (диверсия); ст.258 (террористический акт).

