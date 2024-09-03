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Запорожская АЭС - на грани аварийной ситуации
03.09.2024 10:23 Алина Груднева

Запорожская АЭС - на грани аварийной ситуации

Запорожская атомная электростанция находится в зоне повышенного риска и на грани аварийной ситуации. 

По данным украинского "Энергоатома", в результате российских обстрелов повреждена одна из двух внешних воздушных линий.

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От нее ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Таким образом, с украинской энергосистемой станцию соединяет лишь одна линия электропередачи.

В Энергоатоме предупредили, что в случае повреждения еще одной линии возникнет аварийная ситуация.

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