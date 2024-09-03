Трамп сказал, в каком случае "Израилю наступит конец"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз предупредил об угрозе получения Ираном ядерного оружия.
Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
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По его словам, Иран несет угрозу не только Израилю, но и всему миру.
"Если у Ирана действительно будет ядерное оружие, то Израилю конец. Его не будет", - предупредил Трамп.