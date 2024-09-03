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Трамп сказал, в каком случае "Израилю наступит конец"
03.09.2024 11:32 Алина Груднева

Трамп сказал, в каком случае "Израилю наступит конец"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз предупредил об угрозе получения Ираном ядерного оружия.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News. 

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По его словам, Иран несет угрозу не только Израилю, но и всему миру.

"Если у Ирана действительно будет ядерное оружие, то Израилю конец. Его не будет", - предупредил Трамп.

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