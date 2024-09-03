К Земле приближается большой астероид
К Земле летит большой астероид, получивший название 2024 ON.
По данным New York Post, ожидается, что объект пролетит мимо нашей планеты на безопасном расстоянии.
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"Астероид шириной не менее 220 метров, что равняется длине двух футбольных полей, будет видно из Северного полушария", - сказано в материале.
По словам экспертов, этот объект пролетает мимо Земли примерно раз в 10 лет. Он приблизится к нашей планете 15 сентября.