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К Земле приближается большой астероид
03.09.2024 11:10 Алина Груднева

К Земле приближается большой астероид

К Земле летит большой астероид, получивший название 2024 ON.

По данным New York Post, ожидается, что объект пролетит мимо нашей планеты на безопасном расстоянии.

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"Астероид шириной не менее 220 метров, что равняется длине двух футбольных полей, будет видно из Северного полушария", - сказано в материале.
 
По словам экспертов, этот объект пролетает мимо Земли примерно раз в 10 лет. Он приблизится к нашей планете 15 сентября.
 

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