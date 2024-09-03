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В Бразилии запретили соцсеть X
03.09.2024 11:45 Алина Груднева

В Бразилии запретили соцсеть X

Верховный суд Бразилии запретил на территории страны социальную сеть Илона Маска Х.

По данным BBC, соответствующие меры поддержали единогласно.

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Соцсеть заблокировали, поскольку в стране не был назначен ее новый законный представитель к установленному сроку. Согласно решению суда, те, кто получает доступ к Х при помощи VPN, будут оштрафованы на 50 000 реалов.

"Свобода слова является основой демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях", - возмутился Маск.

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