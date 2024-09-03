



В Бразилии запретили соцсеть X

Верховный суд Бразилии запретил на территории страны социальную сеть Илона Маска Х.



По данным BBC, соответствующие меры поддержали единогласно.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Соцсеть заблокировали, поскольку в стране не был назначен ее новый законный представитель к установленному сроку. Согласно решению суда, те, кто получает доступ к Х при помощи VPN, будут оштрафованы на 50 000 реалов.



"Свобода слова является основой демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях", - возмутился Маск.