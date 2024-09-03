



Джонсон обвинил британское правительство: хотят, чтобы ХАМАС победил

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко отреагировал на решение приостановить 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль.



Он напомнил, что в руках ХАМАСа по-прежнему находятся в заложниках невинные евреи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Израиль пытается предотвратить новую резню. Почему глава МИД Дэвид Лэмми и премьер-министр Кир Стармер хотят, чтобы ХАМАС победил", - задался он риторическим вопросом.



Ранее министр обороны Великобритании заявил, что приостановка лицензий существенно не повлияет на Израиль.