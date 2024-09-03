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Джонсон обвинил британское правительство: хотят, чтобы ХАМАС победил
03.09.2024 12:00 Алина Груднева

Джонсон обвинил британское правительство: хотят, чтобы ХАМАС победил

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко отреагировал на решение приостановить 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль.

Он напомнил, что в руках ХАМАСа по-прежнему находятся в заложниках невинные евреи.

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"Израиль пытается предотвратить новую резню. Почему глава МИД Дэвид Лэмми и премьер-министр Кир Стармер хотят, чтобы ХАМАС победил", - задался он риторическим вопросом.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что приостановка лицензий существенно не повлияет на Израиль.

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