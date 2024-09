Глава МАГАТЭ хочет предотвратить ядерную аварию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился на Запорожскую атомную электростанцию.



Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.



"Прошло два года с тех пор, как мы основали Миссию поддержки и содействия в Запорожье, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС. Я еду на Запорожскую АЭС, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию", - сообщил он.



Ранее в украинском Энергоатоме предупредили, что ЗАЭС находится на грани аварийной ситуации из-за отключения после российского обстрела одной из двух линий электропередачи.

