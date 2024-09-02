



Стубб: “Украина сейчас в лучшем положении, чем два года назад”



Президент Финляндии Александр Стубб отвечая на вопросы в программе "Час с президентом", сказал:



"Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад", - заявил Стубб.



По мнению Стубба, трудно предусмотреть окончание войны, которая длится уже более 2,5 лет. Президент Финляндии подчеркнул, что условия для достижения мира, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским, включают возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.



При этом Стубб сказал, что Финляндия выбрала сторону и будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется, что, в свою очередь, усложняет задачу стать посредником в переговорах.



