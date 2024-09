Несколько городов в Саудовской Аравии ушли под воду

В Саудовской Аравии произошли наводнения в нескольких городах.



Это произошло из-за проливных дождей, обрушившихся на страну.



Под воду ушла, в том числе, Мекка. Из-за непогоды занятия в школах были отменены в целях безопасности.



Проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, не прекращаются в Саудовской Аравии уже несколько дней. Власти призвали жителей по возможности не выходить на улицу.

Flood flooded in the city of Mecca Saudi Arabia pic.twitter.com/ipARBroPrA

This is not normal!



Flooding in Mecca after heavy rainfall yesterday



📌 Saudi Arabia 🇸🇦 #floods #flooding #SaudiArabia #MakkahFloods #Mecca #mecca_makkah pic.twitter.com/lgy07KTlf2