



В Москве нагрянули с обыском к члену избиркома

Утром, 3 сентября, в Москве нагрянули с обыском к члену избирательной комиссии Александру Нестеренко.



Он сообщил об этом в комментарии ОВД-Инфо.



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Нестеренко имеет правом решающего голоса в избиркоме. Обыски у него проводят по статье "о возбуждении ненависти или вражды".



Он оказался не единственным, к кому нагрянули силовики. По данным SOTA, полиция также пришла к Екатерине Михайловой, которая была одной из тех, кто подавал уведомление о проведении митинга в защиту Павла Дурова.