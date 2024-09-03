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В Москве нагрянули с обыском к члену избиркома
03.09.2024 09:11 Алина Груднева

В Москве нагрянули с обыском к члену избиркома

Утром, 3 сентября, в Москве нагрянули с обыском к члену избирательной комиссии Александру Нестеренко.

Он сообщил об этом в комментарии ОВД-Инфо.

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Нестеренко имеет правом решающего голоса  в избиркоме. Обыски у него проводят по статье "о возбуждении ненависти или вражды".

Он оказался не единственным, к кому нагрянули силовики. По данным SOTA, полиция также пришла к Екатерине Михайловой, которая была одной из тех, кто подавал уведомление о проведении митинга в защиту Павла Дурова.

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