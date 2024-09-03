



Маск доволен перспективой работать с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск доволен перспективой войти в администрацию Дональда Трампа, если тот победит на выборах президента США.



"Не могу дождаться. В правительстве много пустых затрат и ненужного регулирования, от которых необходимо избавиться", - отметил он.



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Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп собирается сформировать специальную комиссию по аудиту правительственных программ. Маск может ее возглавить.