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Маск доволен перспективой работать с Трампом
03.09.2024 09:37 Алина Груднева

Маск доволен перспективой работать с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск доволен перспективой войти в администрацию Дональда Трампа, если тот победит на выборах президента США.

"Не могу дождаться. В правительстве много пустых затрат и ненужного регулирования, от которых необходимо избавиться", - отметил он.

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Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп собирается сформировать специальную комиссию по аудиту правительственных программ. Маск может ее возглавить.

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