



Мошенники начали угрожать Долиной убийством

Российская певица Лариса Долина, ставшая недавно жертвой мошенников, попросила взять ее под государственную защиту.



Об этом сообщает "База".



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Соответствующий запрос она передала в УВД. Долина отметила, что в конце августа ей начали приходить сообщения с угрозами убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. От певицы требовали немедленно освободить квартиру, которую ее обманом заставили продать.



Из-за угроз расправой Долина призвала выделить ей, а также ее внучке и дочери охрану.