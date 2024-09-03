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Мошенники начали угрожать Долиной убийством
03.09.2024 09:49 Алина Груднева

Мошенники начали угрожать Долиной убийством

Российская певица Лариса Долина, ставшая недавно жертвой мошенников, попросила взять ее под государственную защиту.

Об этом сообщает "База".

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Соответствующий запрос она передала в УВД. Долина отметила, что в конце августа ей начали приходить сообщения с угрозами убийством и причинения тяжкого вреда здоровью.  От певицы требовали немедленно освободить квартиру, которую ее обманом заставили продать. 

Из-за угроз расправой Долина призвала выделить ей, а также ее внучке и дочери охрану.

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