



Два американских солдата подверглись нападению в Турции



Члены националистической организации "Союз молодежи Турции" напали на двух американских солдат в городе Измир.



Националисты атаковали военных из-за поддержки Израиля со стороны США.



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Два морпеха были в штатском, когда на них напала группа людей. Нападавшие кричали: "Янки, идите домой". В конечном итоге вмешались другие американские военные, которые находились поблизости. По данным американского посольства в Турции, арестованы 15 человек.



"Нападение было уместным. Американские солдаты, несущие на своих руках кровь наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы будете ступать на эти земли, мы встретим вас так, как вы того заслуживаете", - сказано в заявлении "Союза молодежи Турции".



