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В Конго совершена массовая попытка побега из тюрьмы: десятки убитых
03.09.2024 07:57 Алина Груднева

В Конго совершена массовая попытка побега из тюрьмы: десятки убитых

В Демократической Республике Конго совершена массовая попытка побега из тюрьмы.

По данным местных властей, 129 человек были убиты, еще 59 получили ранения.

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Это произошло в Киншасе. По словам местных жителей, на территории учреждения произошла перестрелка. Дорога, ведущая к тюрьме, была оцеплена силами безопасности.

"Службы безопасности находятся на месте для восстановления порядка. Население Киншасы призывают не поддаваться панике", - сказал представитель правительства Конго Патрик Муйя.

В тюрьме, которая является главным пенитенциарным учреждением Конго, содержится более 12 тысяч заключенных, большинство из которых ожидают суда.

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