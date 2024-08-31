



Один бокал пива в день может привести к подагре, – исследование

Регулярное употребление одного бокала пива в день может привести к подагре. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования.



Подагра - это болезненная форма артрита, при которой происходит накопление кристаллов мочевой кислоты в суставах, что вызывает воспаление и боль, а также может приводить к появлению крови в моче.



В рамках исследования, ученые протестировали 400 тысяч человек, и результаты оказались неутешительными. У любителей пива вероятность отказа суставов была на 60% выше по сравнению с теми, кто избегал регулярного потребления этого напитка.