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Один бокал пива в день может привести к подагре, – исследование | Фото: pixabay.com
31.08.2024 13:34 Mignews

Один бокал пива в день может привести к подагре, – исследование

Регулярное употребление одного бокала пива в день может привести к подагре. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования.

Подагра - это болезненная форма артрита, при которой происходит накопление кристаллов мочевой кислоты в суставах, что вызывает воспаление и боль, а также может приводить к появлению крови в моче.

В рамках исследования, ученые протестировали 400 тысяч человек, и результаты оказались неутешительными. У любителей пива вероятность отказа суставов была на 60% выше по сравнению с теми, кто избегал регулярного потребления этого напитка.

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