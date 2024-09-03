



Белый дом о сторонниках ХАМАСа: отвратительно

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс резко раскритиковал прошедшую в Нью-Йорке антиизраильскую демонстрацию.



"Как заявили президент Байден и вице-президент Харрис, в Америке нет места яду антисемитизма. Администрация Байдена - Харрис осуждает любого, кто выражает поддержку ХАМАСу в день похорон невинного американского заложника, которого террористы жестоко убили", - сказал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Бейтса, все американцы должны объединиться и выступить против антисемитизма и "отвратительной ненависти и зла, которые представляет собой ХАМАС".