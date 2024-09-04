



Долину пытаются выселить из квартиры

Новая хозяйка квартиры Ларисы Долиной подала на певицу в суд.



По данным издания "Стархи", женщина требует, чтобы знаменитость выселили.



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Соответствующий иск был подан в Хамовнический районный суд Москвы. Новая хозяйка квартиры Полина Лурье также призвала снять с регистрационного учета Долину, ее дочь и внучку.



Как уже сообщалось ранее, сама Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые выставили ее квартиру на аукционе.



Также она пожаловалась на угрозы расправой и попросила предоставить ей государственную защиту. В свою очередь, новая собственница настаивает на том, что купила квартиру законно.