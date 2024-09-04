



Украина получит от Германии дополнительные системы ПВО

Украина получит от Германии еще 17 систем ПВО IRIS-T, которые будут защищать небо наряду с еще семью батареями, которые были переданы ранее.



По данным Bloomberg, такой анонс сделал канцлер Германии Олаф Шольц.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, дополнительные системы ПВО были заказаны у компании Diehl Defence GmbH & Co. KG. Пять из 22 заказанных предназначаются Бундесверу, остальные - Украине. По словам Шольца, уже переданные системы помогли Украине сбить свыше 250 российских ракет и дронов.



Ожидается, что страна получит четыре IRIS-T до конца 2024 года, а остальные - уже в 2025 году.



"Поддержка Украины Германией не ослабевает. Мы заранее спланировали и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина и в будущем могла полностью положиться на нас", - пояснил канцлер.