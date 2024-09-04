



Украина эвакуировала своих граждан из Ливана

Украина эвакуировала своих граждан и одного чеха из Ливана на фоне эскалации напряженности между Израилем и "Хезболлой".



По данным украинского внешнеполитического ведомства, вывезены 14 взрослых и 11 детей.



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"Благодаря совместным усилиям ГУР МО и МИД Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии. Они благополучно прибыли в Польшу, получают всю необходимую помощь и будут направляться в Украину", - сказано в сообщении.



По словам представителя МИД Георгия Тихого, для Украины один из главных приоритетов -безопасность граждан как дома, так и за рубежом.



"Мы продолжим оказывать помощь гражданам Украины в Ливане. Наше посольство в Ливане остается на связи с гражданами, которые намерены уехать и ищут дополнительные варианты эвакуации", – добавил он.