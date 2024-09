Стрельба в Джорджии: двое погибших

В Джорджи в средней школе Аппалачей устроили перестрелку, в результате которой погибли два человека, еще четверо получили ранения.



К учебному заведению прибыли полицейские, медики и спасательный вертолет.



Один подозреваемый был арестован. Его мотивы устанавливаются.



Пострадавшие доставлены в местную больницу. Губернатор Джорджии призвал местных жителей помолиться за раненых.

🚨#BREAKING: Footage/Pictures of the scene outside of Apalachee High School in Winder, Georgia where the school shooting took place. pic.twitter.com/psCPvsCqaW