Стрельба в Джорджии: двое погибших
В Джорджи в средней школе Аппалачей устроили перестрелку, в результате которой погибли два человека, еще четверо получили ранения.
К учебному заведению прибыли полицейские, медики и спасательный вертолет.
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Один подозреваемый был арестован. Его мотивы устанавливаются.
Пострадавшие доставлены в местную больницу. Губернатор Джорджии призвал местных жителей помолиться за раненых.
🚨#BREAKING: Footage/Pictures of the scene outside of Apalachee High School in Winder, Georgia where the school shooting took place. pic.twitter.com/psCPvsCqaW— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 4, 2024