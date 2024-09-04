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Стрельба в Джорджии: двое погибших
04.09.2024 20:34 Алина Груднева

Стрельба в Джорджии: двое погибших

В Джорджи в средней школе Аппалачей устроили перестрелку, в результате которой погибли два человека, еще четверо получили ранения.

К учебному заведению прибыли полицейские, медики и спасательный вертолет.

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Один подозреваемый был арестован. Его мотивы устанавливаются.

Пострадавшие доставлены в местную больницу. Губернатор Джорджии призвал местных жителей помолиться за раненых. 

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