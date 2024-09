В Колумбийском университете “во имя Палестины” совершили акт вандализма

Полиция Нью-Йорка арестовала по меньшей мере троих протестующих у входа в Колумбийский университет в первый день учебного года, их лица были закрыты масками и несли плакаты с призывами к бойкоту Израиля.



Демонстранты кричали “Свобода Палестину!”, требовали, чтобы университет прекратил инвестиции в американскую оборонную промышленность, связанную с Израилем, и обвиняли его в пособничестве “геноциду”.



Протесты начались мирно, но переросли в насилие, когда некоторые протестующие попытались снести заборы и столкнулись с полицией. Во время протестов статуя “Альма-матер” на территории кампуса была испорчена красной краской.

VIDEO: Columbia University Alma Mater statue dripping in red paint on the first day of fall classes as students protest against the university’s continue support for genocide. Provided anon. https://t.co/ryMQTg2eeJ pic.twitter.com/IaHmQEXBKr

I am a 2000 graduate of Columbia University where I was also a Division 1 Varsity athlete. I have had nothing but pride over the last quarter century for having gone there or even to have gotten in there! - Pride for my studies, pride for learning other cultures, especially… pic.twitter.com/axeLXUPrlo