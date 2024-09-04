



Дуг Эмхофф: "Камала не успокоится, пока все похищенные не вернутся"

Дуг Эмхофф, муж вице-президента Камалы Харрис, заявил в онлайн-разговоре с еврейскими избирателями Демократической партии, что Камала работает над заключением соглашения и прекращением войны в Газе.



В этом же разговоре Эмхофф упомянул об убийстве похищенного Херша Гольдберга-Полина, который был американским гражданином и был убит вместе с пятью другими похищенными.



“Мы убиты горем. Это явный акт чистого зла. Мир должен действовать так». что лидеры Хамаса заплатят за это. Пришло время вернуть похищенных домой. Камала не успокоится, пока все похищенные не воссоединятся со своими близкими”.



