



Трамп: конфликты в Украине и на Ближнем Востоке могут перерасти в мировую войну





Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что конфликт в Украине или боевые действия на Ближнем Востоке могут перерасти в масштабную глобальную войну.



“Мы должны разобраться с этими войнами. Я скажу вам, что нужно разобраться с Украиной”, - говорит Трамп в подкасте Лекса Фридмана, вышедшем во вторник. “Это может закончиться третьей мировой войной. Так же как и на Ближнем Востоке. И на Ближнем Востоке тоже”.



Отвечая на вопрос о своей тактике ведения переговоров, Трамп отдал предпочтение использованию военного давления.



“Я думаю, что кнут, вероятно, в целом более успешен, поскольку речь идет о войне”, - сказал он, хотя нет никаких признаков того, что это замечание относится именно к переговорам об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. “Но таких разрушений, которые мы наблюдаем сейчас, никто никогда не видел. Это ужасно. И мы наблюдаем это повсюду. Мы наблюдаем это во всех частях мира, и многое еще начнется”.

