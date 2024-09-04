



Бывший помощник губернатора Нью-Йорка – агент Китая

Бывшая помощница губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул обвиняется в работе в качестве агента китайского правительства.



Линда Сан, 41 год, "действовала по приказу, указанию или просьбе" Китая в течение своей 14-летней карьеры в государственном правительстве в обмен на миллионы долларов, утверждает федеральное обвинение. Ее муж, Кристофер Ху, также обвиняется в том, что он китайский агент.



Супруги были арестованы 3 сентября в своем доме на Лонг-Айленде стоимостью 3,5 млн долларов, спустя несколько месяцев после расследования ФБР.











