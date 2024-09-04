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Бывший помощник губернатора Нью-Йорка – агент Китая | Фото: Министерство юстиции США
04.09.2024 06:30 MIGnews.com

Бывший помощник губернатора Нью-Йорка – агент Китая

Бывшая помощница губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул обвиняется в работе в качестве агента китайского правительства.

Линда Сан, 41 год, "действовала по приказу, указанию или просьбе" Китая в течение своей 14-летней карьеры в государственном правительстве в обмен на миллионы долларов, утверждает федеральное обвинение. Ее муж, Кристофер Ху, также обвиняется в том, что он китайский агент.

Супруги были арестованы 3 сентября в своем доме на Лонг-Айленде стоимостью 3,5 млн долларов, спустя несколько месяцев после расследования ФБР.





 

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