



Шведскую "Королеву мусора" судят за горы отходов

Предпринимательница, называющая себя "Королевой мусора", предстала перед судом в Швеции по обвинению в незаконном сбросе гор отходов. Это крупнейшее в истории страны дело об экологическом преступлении.



Белла Нильссон — одна из 11 человек, обвиняемых в "тяжком экологическом преступлении".



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Она была генеральным директором компании по управлению отходами NMT Think Pink, которую обвиняют в сбросе или

захоронении 200 000 тонн отходов в 21 месте в период с 2015 по 2020 год.



Адвокаты г-жи Нильссон, которую теперь зовут Фариба Ванкор, и другого бывшего генерального директора Лейфа-Ивана Карлссона заявляют, что отрицают какую-либо вину.

