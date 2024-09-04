



Школьный автобус врезался в толпу в Китае, погибли 11 человек

По сообщениям государственных СМИ, в китайской провинции Шаньдун школьный автобус врезался в толпу людей, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе пятеро учеников.



Еще несколько человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.



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Автобус, судя по всему, врезался в учеников и родителей, стоявших у ворот школы в городе Тайань.



Водитель "потерял контроль" над транспортным средством, сообщают государственные СМИ, и был взят под стражу, пока полиция расследует причину инцидента. Неясно, был ли инцидент преднамеренным.

