



Адель решила взять большой перерыв в карьере

Популярная британская певица Адель решила сделать большой перерыв в музыкальной карьере.



Она призналась, что ей необходим отдых после мирового турне.



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"Последние семь лет я строила для себя новую жизнь и сейчас хочу прожить ее. У меня осталось всего одно шоу, потом я возвращаюсь в свою резиденцию в Лас-Вегасе", - сказала она.



По словам певицы, она не увидится с фанатами на протяжении долгого времени.



"Я буду думать о вас все это время", - пообещала Адель.