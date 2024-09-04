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Адель решила взять большой перерыв в карьере
04.09.2024 00:25 Алина Груднева

Адель решила взять большой перерыв в карьере

Популярная британская певица Адель решила сделать большой перерыв в музыкальной карьере.

Она призналась, что ей необходим отдых после мирового турне.

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"Последние семь лет я строила для себя новую жизнь и сейчас хочу прожить ее. У меня осталось всего одно шоу, потом я возвращаюсь в свою резиденцию в Лас-Вегасе", - сказала она.

По словам певицы, она не увидится с фанатами на протяжении долгого времени.

"Я буду думать о вас все это время", - пообещала Адель.

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