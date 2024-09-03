



Журналист Гордон: покушение на меня заказал Путин

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что сорвано далеко не первое покушение на него за последние годы.



Таким образом в комментарии ТСН.ua он отреагировал на сообщение Службы безопасности Украины о разоблачении агентурной сети, которая работала на ФСБ.



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"На меня охотятся многие годы. СБУ в разные годы открывала дело об угрозе теракта в отношении меня со стороны России, поэтому это не первая попытка покушения. Я являюсь "иноагентом" в РФ, я включен в реестр террористов и экстремистов", - отметил он.



По словам Гордона, в России он уже неоднократно заочно попадал под суд и даже был приговорен к 14 годам тюрьмы.



"Такие дела никогда не делаются без указа первого лица. Поэтому я утверждаю, что это Путин", - добавил он.