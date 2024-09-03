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Иранец твитнул точку, за что попал в тюрьму
03.09.2024 22:30 Алина Груднева

Иранец твитнул точку, за что попал в тюрьму

Оппозиционный иранский блогер Хоссейн Шанбехзаде приговорен к 12 годам заключения.

По данным Iran International, в тюрьму его посадили за то, что на публикацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи он ответил точкой.
 
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Оппозиционеры в стране Персидского залива часто используют знаки препинания в соцсетях, выражая таким образом несогласие с режимом аятолл. В итоге за точку в твите блогера обвинили в "пропаганде в пользу Израиля", за что ему дали пять лет тюрьмы.

Также его обвинили в "распространении фейков" и в "антигосударственной пропаганде".

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