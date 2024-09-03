



Иранец твитнул точку, за что попал в тюрьму

Оппозиционный иранский блогер Хоссейн Шанбехзаде приговорен к 12 годам заключения.



По данным Iran International, в тюрьму его посадили за то, что на публикацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи он ответил точкой.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Оппозиционеры в стране Персидского залива часто используют знаки препинания в соцсетях, выражая таким образом несогласие с режимом аятолл. В итоге за точку в твите блогера обвинили в "пропаганде в пользу Израиля", за что ему дали пять лет тюрьмы.



Также его обвинили в "распространении фейков" и в "антигосударственной пропаганде".