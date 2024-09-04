



Расстрел заложников в школе, обнаживший слабость Путина

В тот день, когда в Беслане начали хоронить погибших, машин с гробами было так много, что на дороге к кладбищу образовалась пробка.



В небольшом кавказском городке каждый потерял родственника или знал кого-то, погибшего при осаде школы № 1.



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Террористическая атака, организованная хорошо вооруженными боевиками, в основном из Чечни, продолжалась три дня.

Погибли 334 человека, из них 186 детей.



3 сентября исполняется 20 лет с тех пор, как осада внезапно закончилась разрушительными взрывами, но я все еще слышу плач матерей Беслана - горе, волнами накатывавшее на город.



Я представляю себе белый открытый гроб 11-летней Алины, стоящий во дворе ее дома, а рядом с ней аккуратно разложены ее куклы.



И я всегда буду помнить Риму, которая провела три дня в тесноте школьного спортзала вместе со своими внуками и сотнями других заложников, а над ними на баскетбольных кольцах висели бомбы.



Тогда она призналась, что ей стыдно, что она выжила.



Когда она и ее внуки под обстрелом бежали к выходу, им пришлось перелезть через мертвое тело маленького мальчика.

"Боже, прости нас за это", — взмолилась Римма сквозь потоки слез.



Сара Рейнсфорд

Корреспондент по Восточной Европе ВВС

