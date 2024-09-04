РФ ударила "Кинжалами" по Львову: поврежденные дома, есть погибшие и раненые
В ночь на 4 сентября войска РФ осуществили масштабный обстрел Украины. Удар "Кинжалом" пришелся по Львову. В результате атаки повреждены дома, есть погибшие и раненые, среди них - дети.
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08:12 В результате российской атаки по Львову скончались два человека и предварительно 19 пострадавших, среди них - дети, сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
07:30 В результате атаки повреждены дома, о чем сообщили начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и Львовский городской голова Андрей Садовой в своих Telegram-каналах. В городе есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.
В результате атаки на Львов известно о 17 пострадавших. Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние.
Все профильные службы работают на месте происшествия. Медики оказывают всю необходимую помощь.
С вечера 3 сентября в воздушном пространстве Украины были зафиксированы российские дроны. Ближе к двум часам ночи, Россия подняла в небо 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они запустили по Украине крылатые ракеты, которые фиксировались около 5 утра.
Кроме того, в промежутке с 5 до 6 утра, в небо взлетели борта Ту-22М3 и МиГ-31К. Параллельно над Украиной сбивали вражеские БпЛА и ракеты.