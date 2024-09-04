



Спустя почти год США предъявили уголовные обвинения Синвару

Вот уже скоро год, как Армия обороны Израиля преследует террористов ХАМАС на земле и под землей в Газе. За это время Израиль в очередной раз увидел, кто его друг, а кто просто занят политикой. Спустя год около сотни человек, похищенных с территории Израиля все еще находятся в плену у террористов, - не все они живы, и, как показала прошлая неделя, не все из живых выживут.



В США Министерство юстиций выдвинуло уголовные обвинения против Яхьи Синвара и еще пятерых лидеров ХАМАСа в связи с варварской атакой на Израиль 7 октября 2023 года. При этом троих из обвиняемых Израиль уже ликвидировал.



Уголовное дело , поданное в федеральный суд Нью-Йорка, включает обвинения в сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, что привело к смерти.



“Обвинения, выдвинутые сегодня, — это лишь часть наших усилий по пресечению всех аспектов деятельности ХАМАС”, — заявил в видеообращении генеральный прокурор Меррик Гарланд. “Эти действия не будут последними”.



“Как указано в нашей жалобе, эти ответчики, вооруженные оружием, пользующиеся политической поддержкой и финансированием со стороны правительства Ирана, а также поддержкой Хезболлы, руководили усилиями ХАМАС по уничтожению Государства Израиль и убийствами мирных жителей для достижения этой цели”, — добавляет Гарланд.



Другими обвиняемыми лидерами ХАМАС являются Исмаил Хания, убитый Израилем 31 июля; Марван Исса, заместитель лидера вооруженного крыла ХАМАС в Газе, который помогал планировать прошлогоднее нападение и был убит Израилем в марте; Халед Машаль, еще один заместитель Хания, базирующийся в Дохе и бывший лидер группировки; Мухаммад Дейф, давний глава военного крыла ХАМАС, убитый Израилем в июле; и Али Барака, высокопоставленный чиновник ХАМАС, базирующийся в Ливане.



Влияние этого дела может быть в основном символическим, учитывая, что Синвар, как полагают, скрывается в туннелях под Газой, и по крайней мере трое других обвиняемых, названных Министерством юстиции, как полагают, были убиты. Но официальные лица США говорят, что по крайней мере один человек, чье имя они не назвали, как ожидается, будет доставлен в Нью-Йорк для судебного наказания.



