



Jet Blue Airways изменил название Израиля на “Палестинские территории”

На карте, размещенной на борту самолета JetBlue Голанские высоты были удалены из границ Израиля, а название страны было заменено на “Палестинские территории”. Ради этого авиакомпания обновила карту полетов.



Слова “Палестинская территория” значительно крупнее слова “Израиль”, вплоть до того, что они накладываются на всю территорию государства Израиль. Об этом сообщил 12-й телеканал во вторник вечером.



Ходая Кнафо, израильтянка, обучающаяся в США, рассказала тележурналистам , что она летела внутренним рейсом из Майами в Сан-Диего, когда попыталась показать другому пассажиру, где находится Израиль, на персональном экране своего кресла. “Метки были видны так, что это не выглядело невинно”, — сказала она, - “и, кроме того, границы были указаны неправильно”.



Согласно карте, северная граница Израиля не включает Голанские высоты.



“Часто бывает так, что слово “Израиль” создает диалог”, — сказала Кнафо. “Я хотела показать ему, где находится Израиль на карте на экранах самолета. Когда я увидел карту, я была шокирована”. Она хотела показать мужчине рядом с ней, насколько мал Израиль, особенно по сравнению с тем интересом, который он вызывает.



Наряду с удалением Голанских высот из израильской географии, “они не показывают раздел Иудеи и Самарии , так что не похоже, что они имели в виду это под ярлыком “Палестинская территория””.



“Кроме того, я думаю, что это что-то новое, потому что я не помню, чтобы я видела что-то подобное во время предыдущих рейсов”.



“Это действительно очень раздражает и расстраивает — видеть это после года, который мы пережили”. Она сказала: “Я возвращаюсь к учебе через месяц, и я уже знаю, что возвращаюсь на поле боя”.







